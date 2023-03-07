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СМИ сообщили о потасовке в школе между матерью ученика и охранником

СМИ сообщили о потасовке в школе между матерью ученика и охранником

Прокуратура Хабаровского края получила обращение от матери одного из учеников школы №67. Женщину не пустили в здание учебного заведения вместе с сыном.

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