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«Огромная разрушительная сила»: как в СССР создавался и совершенствовался пулемёт Владимирова

«Огромная разрушительная сила»: как в СССР создавался и совершенствовался пулемёт Владимирова

75 лет назад арсенал ВС СССР пополнил крупнокалиберный пулемёт Владимирова (КПВТ). 9 апреля 1949 года его разработчики получили сталинскую премию.

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