kremlin.ru/Павел Бедняков/РИА «Новости» Автор: Иван Смирнов Один из известных украинских журналистов со ссылкой на данные украинской разведки заявил, что якобы министр внутренних дел России Александр Колокольцев посетил Соединенные Штаты Америки и передал новый «мирный план» по концу СВО.