Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 842 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Алексеев
    Наметили себе кормушку...Министерство несм...
  • Виктор Гайдуков
    Наши сегодняшние актрисульки годятся только для голых вечеринок, да и в жизни все они давно уже на людей не похожи. Т...Министерство несм...
  • Наталия
    А минуя  "социальные лифты", уже поднимаются на смену этим бездарям их родные и близкие  люди, не обладающие никакими...Министерство несм...

Отдать два региона и поделить Крым. Украина разгоняет фейк о Колокольцеве в США: он якобы привез договор о конце СВО

Отдать два региона и поделить Крым. Украина разгоняет фейк о Колокольцеве в США: он якобы привез договор о конце СВО

kremlin.ru/Павел Бедняков/РИА «Новости» Автор: Иван Смирнов Один из известных украинских журналистов со ссылкой на данные украинской разведки заявил, что якобы министр внутренних дел России Александр Колокольцев посетил Соединенные Штаты Америки и передал новый «мирный план» по концу СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх