Запад перешёл к следующей фазе "контрнаступления".Контрнаступление ВСУ закончилось, даже не начавшись и захлебнулось в крови.
"Формула мира" вместо "контрнаступа" ВСУ: Новый план Запада
Комментарии
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Юрий Горемыкин
100% вероятность обеспечения мира даст только уничтожение нацисткой опухоли под названием Украина. А еще точнее 100% вероятность прекращения всех революций, всех войн, всех гадостей против людей, против населения всей планеты даст уничтожение центров принятия решений, центров финансирования подобных решений. Все прекрасно знают где эти центры.
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