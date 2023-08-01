Царьград

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"Формула мира" вместо "контрнаступа" ВСУ: Новый план Запада

"Формула мира" вместо "контрнаступа" ВСУ: Новый план Запада

Запад перешёл к следующей фазе "контрнаступления".Контрнаступление ВСУ закончилось, даже не начавшись и захлебнулось в крови.

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Комментарии
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Юрий Горемыкин
100% вероятность обеспечения мира даст только уничтожение нацисткой опухоли под названием Украина. А еще точнее 100% вероятность прекращения всех революций, всех войн, всех гадостей против людей, против населения всей планеты даст уничтожение центров принятия решений, центров финансирования подобных решений. Все прекрасно знают где эти центры.
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