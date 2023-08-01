"Формула мира" вместо "контрнаступа" ВСУ: Новый план Запада

Юрий Горемыкин

100% вероятность обеспечения мира даст только уничтожение нацисткой опухоли под названием Украина. А еще точнее 100% вероятность прекращения всех революций, всех войн, всех гадостей против людей, против населения всей планеты даст уничтожение центров принятия решений, центров финансирования подобных решений. Все прекрасно знают где эти центры.