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Добрый Мир

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  • Evgenija Palette
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Уиткофф им всё сказал: Reuters назвал конкретные предложения США, от которых Европа и Украина воротят нос

Уиткофф им всё сказал: Reuters назвал конкретные предложения США, от которых Европа и Украина воротят нос

© © Lev Radin/Keystone Press Agency/globallookpress.com Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф еще 17 апреля в Париже представил Европе и Киеву список американских предложений по украинскому урегулированию.

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