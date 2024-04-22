По мнению сексологов, причины отсутствия секса могут быть самыми разнообразными, а порой неожиданными.
9 причин, почему ваш муж не хочет секса
Комментарии
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Н
НС
Всё верно кроме "запаха феромонов" и "появилась любовница". Этих пунктов кстати достаточно, чтобы она появилась или появилось желание её найти.
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19 час.
Виктор Белогорцев
никаких "кроме",я бы еще добавил несколько пунктиков, но я не сексолог поэтому промолчу, что бы не нарываться на бабьи вумные речи
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10 час.
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