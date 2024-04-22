9 причин, почему ваш муж не хочет секса

Всё верно кроме "запаха феромонов" и "появилась любовница". Этих пунктов кстати достаточно, чтобы она появилась или появилось желание её найти.

Виктор Белогорцев

никаких "кроме",я бы еще добавил несколько пунктиков, но я не сексолог поэтому промолчу, что бы не нарываться на бабьи вумные речи