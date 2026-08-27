Происшествия
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Происшествия

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В Ленинске-Кузнецком Кемеровской области полицейские рассказали пожилым горожанам, как уберечься от аферистов

Сотрудник отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» провел беседу с членами городского совета ветеранов. Мероприятие было направлено на повышение осведомленности пожилых граждан о наиболее распространенных схемах мошенничества.

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