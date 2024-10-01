"Удар" арестованных генералов по армии. Долгожданный приказ Белоусова – Тысячи единиц новейшего вооружения уйдут на фронт

Арестованные и задержанные генералы, чиновники Минобороны и повязанные в коррупционных схемах подрядчики нанесли серьёзный "удар" по русской армии – источники сообщали, что из-за них на фронт так и не поступило "оружие на новых физических принципах".
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