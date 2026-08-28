Килограмм чипов DRAM стоит столько же, сколько стоит 620 граммов золота: с 2023 года стоимость оперативной памяти взлетела в 12,5 раза

1 кг чипов DRAM корейских производителей стоит более 90 тыс. долларов Стремительный рост цен на память привел к необычному ценовому паритету: килограмм произведенных в Южной Корее чипов DRAM теперь стоит примерно столько же, сколько 620 граммов чистого золота.
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