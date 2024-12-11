Квантовая революция: что известно про новый чип Willow от Google

Google представил новую разработку — квантовый чип Willow. Он способен решать задачи, которые требуют от современных суперкомпьютеров времени, в триллионы раз превышающего возраст Вселенной, — и делает это всего за несколько минут.
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