Россиянин поставил 4 млн рублей на победу «Трактора» над «Динамо» в 3-м матче полуфинальной серии

Клиент БК PARI поставил 4 миллиона рублей на хоккейный матч «Динамо» – «Трактор». Беттор поставил эту сумму на победу клуба из Челябинска в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с коэффициентом 3.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии