Украинские радикалы пытались сорвать «Бессмертный полк» в Вашингтоне, но им не удалось затмить память Ирина ВальковаВ столице США, несмотря на провокации со стороны украинских активистов, состоялась долгожданная акция памяти «Бессмертный полк».