Украинские радикалы пытались сорвать «Бессмертный полк» в Вашингтоне, но им не удалось затмить память Ирина ВальковаВ столице США, несмотря на провокации со стороны украинских активистов, состоялась долгожданная акция памяти «Бессмертный полк».
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