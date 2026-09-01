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ИА Регнум

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Российский боец дроном уничтожил Abrams ВСУ после месяцев поисков

Всего один беспилотник понадобился российским военным для ликвидации американского танка Abrams, который противник длительное время скрывал на закрытой огневой позиции.

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