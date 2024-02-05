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Спикер палаты представителей Джонсон раскритиковал проект помощи Киеву и Израилю

Спикер палаты представителей Джонсон раскритиковал проект помощи Киеву и Израилю

Представитель палаты представителей конгресса США от республиканской партии Майк Джонсон заявил, что двухпартийный законопроект сената о дополнительном финансировании не получит одобрения в нижней палате.

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