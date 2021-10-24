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Синоптики пообещали москвичам самую холодную ночь осени

Синоптики предупредили жителей Москвы о грядущей самой холодной ночи в городе с начала осени. Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в ночь на понедельник, 25 октября, столбики термометров опустятся до минус 3.

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