Прогноз: «До выборов нас ждет полный угар. Бить будут наотмашь»

Ближайший месяц Россию ждёт скачок эскалации и ужесточение взаимных ударов, однако после выборов станут возможны переговоры по частичному снижению уровня напряжения.
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