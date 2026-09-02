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Прогноз: «До выборов нас ждет полный угар. Бить будут наотмашь»

Прогноз: «До выборов нас ждет полный угар. Бить будут наотмашь»

Ближайший месяц Россию ждёт скачок эскалации и ужесточение взаимных ударов, однако после выборов станут возможны переговоры по частичному снижению уровня напряжения.

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