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Почему Святого Франциска любили животные?

Почему Святого Франциска любили животные?

У каждого народа есть свои покровители животных - например, на иконах Серафима Саровского и Сергия Радонежского, часто изображают диких зверей, а по поверью, Святая Агафья-мученица - покровительница домашнего скота, о благополучии домашних животных молятся Святому Модесту Иерусалимскому.

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