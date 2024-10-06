Почему Святого Франциска любили животные?

У каждого народа есть свои покровители животных - например, на иконах Серафима Саровского и Сергия Радонежского, часто изображают диких зверей, а по поверью, Святая Агафья-мученица - покровительница домашнего скота, о благополучии домашних животных молятся Святому Модесту Иерусалимскому.
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