«В одном пикселе iPhone поместится 50 пикселей Vision Pro» — в iFixit детально изучили г...

«В одном пикселе iPhone поместится 50 пикселей Vision Pro» — в iFixit детально изучили гарнитуру Apple и оценили её ремонтопригодностьЭксперты iFixit опубликовали вторую часть разборки гарнитуры смешенной реальности Apple Vision Pro.
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