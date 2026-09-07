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Силы ПВО ВС РФ сбили за ночь 306 украинских БПЛА

Силы ПВО ВС РФ сбили за ночь 306 украинских БПЛА

За минувшую ночь над регионами России были уничтожены 306 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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