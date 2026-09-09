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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Впервые с 2009 года первая четверка сеяных вышла в полуфинал женского ТБШ

Впервые с « Уимблдона »-2009 первая четверка сеяных вышла в полуфинал женского турнира «Большого шлема».

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