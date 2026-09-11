Студент НГТУ изобрел универсальный стол для игры Dungeons & Dragons

Идея появилась не случайно: автор увлекается настолками, требующими больших игровых полей, и решил сделать удобную мебель для себя и друзей.
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