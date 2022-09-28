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Змея больших размеров заползла на территорию школы Уссурийска

Змея больших размеров заползла на территорию школы Уссурийска

Во вторник, 27 сентября, в центре Уссурийска прохожие заметили змею больших размеров. Ситуация усугублялась наличием поблизости двух учебных заведений.

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