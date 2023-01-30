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Карпов не прошел просмотр в хабаровском СКА. Защитник возвращается в ЦСКА

Защитник ЦСКА Вадим Карпов не перейдет в хабаровский СКА. 20-летний игрок не прошел просмотр в дальневосточном клубе и возвращается в Москву, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

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