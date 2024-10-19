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Царьград

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Ученые выяснили, что люди начали любить макароны за 800 тыс лет до их появления

Ученые выяснили, что люди начали любить макароны за 800 тыс лет до их появления

Все дело в гене, вырабатывающем определенный фермент.Процесс пищеварения представляет собой сложную и значимую биологическую последовательность, начинающуюся в ротовой полости человека.

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