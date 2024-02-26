Межрегиональный смотр юнармейских отрядов «Сильная Россия» состоялся в Алтайском крае

Среди этапов конкурса были: спортивная подготовка, включавшая сдачу нормативов по силовым упражнениям и прыжки в длину, строевая подготовка с выполнением строевых команд командира, стрельба из пневматической винтовки, сборка-разборка автомата Калашникова (АК-74), а также тактическая медицина, вязание туристических узлов и творческие номера.