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Царьград

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Андрей Марочко сообщил об успехах ВС РФ в районе Доброполья ДНР

Андрей Марочко сообщил об успехах ВС РФ в районе Доброполья ДНР

Российские силы продолжают расширять контроль в ДНР: ВСУ вынуждены отступать из Доброполья, теряя ключевые позиции, сообщает эксперт Андрей Марочко.

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