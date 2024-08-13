Глиальные клетки играют важную роль в развитии болезни Альцгеймера

Новое исследование, проведённое Институтом междисциплинарных наук Макса Планка (Max Planck Institute), показало, что глиальные клетки, особенно олигодендроциты, вырабатывают бета-амилоид — белок, связанный с болезнью Альцгеймера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии