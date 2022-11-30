Ученые защитят хвойные леса от жуков-короедов с помощью феромонных ловушек

Вещества, входящие в состав феромона короеда пихтовых лесов — уссурийского полиграфа, установили ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» совместно с коллегами из Университета Средней Швеции, 30 ноября сообщает пресс-служба КНЦ СО РАН.
Вещества, входящие в состав феромона короеда пихтовых лесов — уссурийского полиграфа, установили ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» совместно с коллегами из Университета Средней Швеции, 30 ноября сообщает пресс-служба КНЦ СО РАН.
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