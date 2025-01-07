Театр абсурда
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Театр абсурда

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Лукашенко опасается войны с Киевским режимом. Странное признание

Лукашенко опасается войны с Киевским режимом. Странное признание

Лукашенко заявил, что Зеленскому дают команду втянуть Белоруссию в войну, которую она может не выдержать как государство.

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