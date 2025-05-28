Внуково ограничивает полёты: меры безопасности на фоне угрозных условий

Во Внуково вводят временные ограничения на полёты для обеспечения безопасности. Это произошло вслед за объявленной в Воронежской области опасностью атаки дронов и сообщениями о звуках взрывов и работе ПВО в Липецкой области.
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