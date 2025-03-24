Работодателей с 1 марта обязали ввести дополнительную выплату для сотрудников: кто получит

МОСКВА, 24 марта, ФедералПресс. С 1 марта работодатели должны будут предоставлять сотрудникам дополнительную оплату за наставничество, сообщил Давид Адамс, генеральный директор профессиональной юридической группы АИД.
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