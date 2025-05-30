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Этот таинственный мир

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Микробиом кишечника формирует вашу личность — ученые хотят «подправить» его, чтобы сделать вас счастливее

Микробиом кишечника влияет на вашу личность и настроение. Ученые исследуют, как воздействие на кишечные бактерии может улучшить психическое здоровье и счастье.

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