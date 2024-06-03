Объем торгов на «Мосбирже» в мае, IPO IVA Technologies – основные события 4 июня

Во вторник, 4 июня, станут известны данные по объему торгов на Московской бирже за май. Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в мае 2023 года вырос на 20,5% и составил 94,2 трлн рублей (после 78,2 трлн рублей в мае 2022 года).