Авторынок: Калининград теперь Бавария, а Питер — практически Сеул

Популярные иномарки производят в РФ много и легально — а на санкции всем плевать Иван Рыбин Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Российский авторынок вошёл в крутое пике, однако катастрофическое снижение продаж на удивление наблюдается не по всем маркам.
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