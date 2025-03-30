Авторынок: Калининград теперь Бавария, а Питер — практически Сеул

Популярные иномарки производят в РФ много и легально — а на санкции всем плевать Иван Рыбин Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Российский авторынок вошёл в крутое пике, однако катастрофическое снижение продаж на удивление наблюдается не по всем маркам.