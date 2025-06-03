Экс-продюсер Лады Дэнс просит признать банкротом лейбл «Джем»

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление композитора Леонида Величковского о признании юрлица музыкального издательства «Джем» — ООО «Издательство Джем» — банкротом, пишут «Ведомости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
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