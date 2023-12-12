NYT: военные США предлагают Украине удерживать позиции и наращивать силы

Военные США предлагают Украине после неудавшегося контрнаступления ВСУ придерживаться консервативной стратегии, которая предполагает удержание нынешней территории и укрепление занимаемых позиций, пишет газета The New York Times.
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