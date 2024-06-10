"Выпустили 17 снарядов, а он стоит": Американцы слили правду про Abrams. На стороне русских работает "мангалёнок"

Под Харьковом ликвидировали видную "эсэсовку", она зиговала со школы и получила закономерный итог. Русский штурмовик в "прямом эфире" подорвал гранатой заблудившегося викинга — на СВО зафиксирован первый случай гибели солдата армии Норвегии.
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