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Царьград

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63% челябинцев выбрали активный отдых осенью: грибы, горы и треккинг

63% челябинцев выбрали активный отдых осенью: грибы, горы и треккинг

Сбор урожая, грибов и ягод стал самым популярным вариантом активного осеннего досуга у челябинцев, а главным направлением для поездок 37% опрошенных назвали Урал и Башкортостан.

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