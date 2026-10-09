63% челябинцев выбрали активный отдых осенью: грибы, горы и треккинг

Сбор урожая, грибов и ягод стал самым популярным вариантом активного осеннего досуга у челябинцев, а главным направлением для поездок 37% опрошенных назвали Урал и Башкортостан.
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