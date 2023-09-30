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Севший в Новосибирской области самолёт могут поднять в воздух, разогнав по подмёрзшему полю

Севший в Новосибирской области самолёт могут поднять в воздух, разогнав по подмёрзшему полю

В качестве альтернативного варианта, лайнер могут разобрать и вывезти по частям.Глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк, где в середине сентября приземлился самолёт "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Сочи – Омск, рассказал, как планируется эвакуировать лайнер.

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