Севший в Новосибирской области самолёт могут поднять в воздух, разогнав по подмёрзшему полю

В качестве альтернативного варианта, лайнер могут разобрать и вывезти по частям.Глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк, где в середине сентября приземлился самолёт "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Сочи – Омск, рассказал, как планируется эвакуировать лайнер.
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