Чьи потеряшки? У кого пропали охотничьи собаки? Со стороны Берёзовски и центрального пляжа воют собаки! через лёд не пройдут!.
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Чьи потеряшки? У кого пропали охотничьи собаки? Со стороны Берёзовски и центрального пляжа воют собаки! через лёд не пройдут!.