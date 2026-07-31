Ягоды можжевельника продлевают хранение и улучшают вкус грибов

На Урале раскрыт секрет рецепта засолки грибов с ягодами можжевельника. Эти ягоды не только продлевают срок хранения, но и обогащают продукт хвойным ароматом, отражая вековые гастрономические традиции региона с суровым климатом и щедрыми лесными богатствами.
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