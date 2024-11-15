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Региональная Юридическая Служба

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Работники военкомата зарабатывали на отправке «мертвых душ» на СВО

Работники военкомата зарабатывали на отправке «мертвых душ» на СВО

Фото: Baltphoto / Павел Долганов Важные новости России за неделю  сообщают о том, что в Санкт-Петербурге сотрудники МВД раскрыли серьезную мошенническую схему, действовавшую в одном из военных комиссариатов.

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