Дни открытых дверей пройдут в двух городских образовательных учреждениях

В двух столичных образовательных учреждениях пройдут дни открытых дверей в марте и апреле: 30 марта состоится день открытых дверей в Школе акварели Сергея Андрияки, а 13 апреля — в Академии акварели и изящных искусств.
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