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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский отразил 31 из 34 бросков «Рейнджерс» и одержал 17-ю победу в сезоне. Он делит 2-е место в НХЛ по их числу

Бобровский отразил 31 из 34 бросков «Рейнджерс» и одержал 17-ю победу в сезоне. Он делит 2-е место в НХЛ по их числу

«Флорида» обыграла клуб из Нью-Йорка (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  В активе 35-летнего россиянина стало 377 побед в 669 матчах за карьеру в лиге в рамках регулярок.

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