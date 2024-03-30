Наши спортфедерации потоком отказываются от Олимпиады

sa

svet alex

Про достоинство российских спортсменов я помолчу. Их достоинство и гордость давно известны, уже несколько лет. Все видели, как они гордо шагали в серых, бесцветных костюмах, без флага России и только нашелся один белорусский спортсмен, кто не мог выдержать такого позора и нес российский флаг. Дерьмо будут есть, но на олимпийские готовы ехать хоть в чем, хоть под каким флагом, или без гимна. Почему сейчас некоторые федерации отказываются, еще не известно. Им еще долго нужно будет отмываться от их позорного поведения.