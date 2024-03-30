Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Вадим Лебедев
    Спорт давно стал извращением - бабло, коррупция, должностя, итд-итп...  Ненавижу всех кто поганил и продолжает погани...Наши спортфедерац...
  • svet alex
    Про достоинство российских спортсменов я помолчу. Их достоинство и гордость давно известны, уже несколько лет. Все ви...Наши спортфедерац...
  • Олег Самойлов
    А не проще ль просто нах послать? А то пиши эти санкции, а ведь их еще придумывать надо! А так - ПНХ! И никаких гвоздей!Санкции работают!...

Наши спортфедерации потоком отказываются от Олимпиады

Наши спортфедерации потоком отказываются от Олимпиады

Какая угроза ждет хилых европейцев? Макрон испугался кровавой бойни на Играх в Париже КОТ  КОСТЯН Если большая и сильная Россия не смогла предотвратить жуткий теракт у себя, то куда тягаться европейцам? Данная мысль в настоящее время старательно разгоняется по западным СМИ.

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Комментарии
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Степан Капуста
Кому они нужны, кроме самих спортсменов, являющихся абсолютно бесполезными членами общества в любой стране?
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1 час.
sa
svet alex
Про достоинство российских спортсменов я помолчу. Их достоинство и гордость давно известны, уже несколько лет. Все видели, как они гордо шагали в серых, бесцветных костюмах, без флага России и только нашелся один белорусский спортсмен, кто не мог выдержать такого позора и нес российский флаг.  Дерьмо будут есть, но на олимпийские готовы ехать хоть в чем, хоть под каким флагом, или без гимна.  Почему сейчас некоторые федерации отказываются, еще не известно. Им еще долго нужно будет отмываться от их позорного поведения.
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40 мин.
Вадим Лебедев
Спорт давно стал извращением - бабло, коррупция, должностя, итд-итп...  Ненавижу всех кто поганил и продолжает поганить... одно из хороших и благородных начинаний человечества!
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28 мин.

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