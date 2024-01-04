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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Биспинг – о Коноре: «Его рука выглядит толстой и дряхлой. Средняя категория – не его оптимальный вес»

«Неудивительно, что бой пройдет в среднем весе, потому что рука Конора. она немного дряблая. Я видел только ее, и она выглядела толстой и мягкой.

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