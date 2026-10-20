В Литве шестой год подряд фиксируется растущее число уезжающих из страны граждан из-за желания работать и жить вне республики.
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в принципе как и везде, не надо акцентировать !