Боевые пловцы осмотрели главную базу Балтийского флота

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В Балтийске проведено обследование района Военной гавани. В преддверии новогодних праздников военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы осмотрели пункты постоянной дислокации кораблей БФ.