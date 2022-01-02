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Боевые пловцы осмотрели главную базу Балтийского флота

Боевые пловцы осмотрели главную базу Балтийского флота

В Балтийске проведено обследование района Военной гавани. В преддверии новогодних праздников военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы осмотрели пункты постоянной дислокации кораблей БФ.

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