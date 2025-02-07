Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Терпение Путина лопнуло". Дальше последствия. За пенсионеров вступились. Массовые аресты чиновников. Аномальные морозы в России

"Терпение Путина лопнуло". Дальше последствия. За пенсионеров вступились. Массовые аресты чиновников. Аномальные морозы в России

Царьград Коллаж Царьграда СМИ сообщают, что в Москве готовятся масштабные аресты глав муниципальных районов – речь идёт о тех, кто замешан в незаконной выдаче квартир мигрантам: "терпение Путина лопнуло".

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