В России 13 января 2024 года празднуют «Щедрец» или «Богатый вечер» Ольга МатвееваКогда наступает полночь с 13 на 14 января прошедшего года, принято радостно отмечать Старый Новый год, который также известен народными названиями «Щедрец» или «Богатый вечер».
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