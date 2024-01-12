В России 13 января 2024 года празднуют «Щедрец» или «Богатый вечер» Ольга МатвееваКогда наступает полночь с 13 на 14 января прошедшего года, принято радостно отмечать Старый Новый год, который также известен народными названиями «Щедрец» или «Богатый вечер».